Федотов: «Оренбург» в матче с «Зенитом» неплохо комбинировал, но не хватило завершающего удара»

«Разбирали стандартные положения, быстрые атаки, но чуть-чуть сыграли невнимательно и пропустили быструю атаку. С (0:2) тяжело отыгрываться. Но тем не менее в первом тайме было содержание, хорошее движение. Не хватало точности и завершающего паса. Надо признать, что «Зенит», обладая качественными футболистами, воспользовался теми ошибками, которые мы допустили.

Леша Сутормин играл у нас справа в обороне. Нам некого было там использовать. Он откликнулся и вырос на этой позиции. Хорошо отбирал, подключался, лидер по созданию голевых моментов. Но поправился Андрей Малых , и мы вернули Лешу на свою позицию, где ему более комфортно, а Андрей Занял свою. Здесь все логично.

Ход игры показал, что неплохо комбинировали, не хватило точного завершающего удара, но было несколько симпатичных комбинаций», — сказал Федотов на пресс-конференции.