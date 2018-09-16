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Федотов: «Оренбург» в матче с «Зенитом» неплохо комбинировал, но не хватило завершающего удара»
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Федотов: «Оренбург» в матче с «Зенитом» неплохо комбинировал, но не хватило завершающего удара» 

SPORT24.ru + ещё 1 5 часов назад
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.
«Разбирали стандартные положения, быстрые атаки, но чуть-чуть сыграли невнимательно и пропустили быструю атаку. С (0:2) тяжело отыгрываться. Но тем не менее в первом тайме было содержание, хорошее движение. Не хватало точности и завершающего паса. Надо признать, что «Зенит», обладая качественными футболистами, воспользовался теми ошибками, которые мы допустили.
Леша Сутормин играл у нас справа в обороне. Нам некого было там использовать. Он откликнулся и вырос на этой позиции. Хорошо отбирал, подключался, лидер по созданию голевых моментов. Но поправился Андрей Малых, и мы вернули Лешу на свою позицию, где ему более комфортно, а Андрей Занял свою. Здесь все логично.
Ход игры показал, что неплохо комбинировали, не хватило точного завершающего удара, но было несколько симпатичных комбинаций», — сказал Федотов на пресс-конференции.
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