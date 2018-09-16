Пиганович: голова кипит от поражений «Сибири»

Капитан «Сибири» Олег Пиганович прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3), которое стало для его команды седьмым подряд.

«Сегодня хоть и проиграли, но сыграли лучше, было движение и борьба. Нет пока везения, но оно приходит только через работу. Как восприняли отставку Юрзинова? Это вопросы к руководству, мы этот факт приняли. Новый тренер пришёл на раскатку. Если честно, не успели ещё ничего понять. Андриевский привнёс изменения в тактику, но незначительные.

Почему не было стычек? Возможно, матч получился такими. Хотели не удаляться, но уже злой рок, что получаем удаление в концовке и пропускаем решающую шайбу. Что касается функциональной готовности, то «предсезонку» провели нормальную. То, что проседаем, связано скорее с психологией.