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Пиганович: голова кипит от поражений «Сибири»
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Пиганович: голова кипит от поражений «Сибири» 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Сибири» Олег Пиганович прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3), которое стало для его команды седьмым подряд.
«Сегодня хоть и проиграли, но сыграли лучше, было движение и борьба. Нет пока везения, но оно приходит только через работу. Как восприняли отставку Юрзинова? Это вопросы к руководству, мы этот факт приняли. Новый тренер пришёл на раскатку. Если честно, не успели ещё ничего понять. Андриевский привнёс изменения в тактику, но незначительные.
Почему не было стычек? Возможно, матч получился такими. Хотели не удаляться, но уже злой рок, что получаем удаление в концовке и пропускаем решающую шайбу. Что касается функциональной готовности, то «предсезонку» провели нормальную. То, что проседаем, связано скорее с психологией.
Так проигрывать нельзя! Ответственность лежит на всех, на всей команде, не только на капитане. Мы собрались здесь, чтобы выигрывать. С ребятами разговариваем. Голова кипит от поражений. Кроме нас никто здесь ничего не изменит», — передаёт слова Пигановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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