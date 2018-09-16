Исторический прыжок вратаря Акинфеева нарисовали на энгельсской многоэтажке

Знаменитый прыжок вратаря сборной России Игоря Акинфеева , спасшего команду от летящего в ворота мяча во время матча против испанцев, нарисовали на стене энгельсской многоэтажки. Фотографии процесса нанесения рисунка на фасад здания появились в группе «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте».

"Наша цель — придать Саратову и Энгельсу максимально эстетичный вид!", — сообщили авторы граффити под постом. По их словам, художники работали над Акинфеевым в течение семи дней.

"Надеемся, что этот фасад еще долгое время будет радовать жителей города и напоминать об успехе нашей сборной на Чемпионате мира -2018", — заключили авторы рисунка.

Напомним, 1 июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира.