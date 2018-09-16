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Исторический прыжок вратаря Акинфеева нарисовали на энгельсской многоэтажке
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Исторический прыжок вратаря Акинфеева нарисовали на энгельсской многоэтажке 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Знаменитый прыжок вратаря сборной России Игоря Акинфеева, спасшего команду от летящего в ворота мяча во время матча против испанцев, нарисовали на стене энгельсской многоэтажки. Фотографии процесса нанесения рисунка на фасад здания появились в группе «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте».
"Наша цель — придать Саратову и Энгельсу максимально эстетичный вид!", — сообщили авторы граффити под постом. По их словам, художники работали над Акинфеевым в течение семи дней.
"Надеемся, что этот фасад еще долгое время будет радовать жителей города и напоминать об успехе нашей сборной на Чемпионате мира -2018", — заключили авторы рисунка.
Напомним, 1 июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира.
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