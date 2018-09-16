«Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Бёрнли» 

«Вулверхэмптон» победил «Бёрнли» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий Рауль Хименес, отличившийся на 61-й минуте после передачи защитника Мэтта Доэрти.
«Вулверхэмптон», набрав восемь очков, занимает девятую строчку в турнирной таблице первенства Англии, «Бёрнли» (1) — 19-ю. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживают лондонский «Челси» и «Ливерпуль», которые ещё не проигрывали в нынешнем сезоне.
В следующем туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед», «Бёрнли» дома сыграет с «Борнмутом». Оба матча состоятся 22 сентября.