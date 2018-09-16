«Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Бёрнли»

«Вулверхэмптон» победил «Бёрнли» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Вулверхэмптон», набрав восемь очков, занимает девятую строчку в турнирной таблице первенства Англии, «Бёрнли» (1) — 19-ю. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживают лондонский «Челси» и «Ливерпуль», которые ещё не проигрывали в нынешнем сезоне.