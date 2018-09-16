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Австралийский клуб предлагает Франческо Тотти контракт на один матч
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Австралийский клуб предлагает Франческо Тотти контракт на один матч 

SPORT24.ru 7 часов назад
Австралийский полупрофессиональный клуб «АПИА Лейхардт Тайгерс» из второго дивизиона чемпионата страны планирует привлечь к матчам экс-футболиста «Ромы» Франческо Тотти, сообщает Fox Sports.
В крупнейшем городе Австралии располагается футбольная академия, которая тесно сотрудничает с «Ромой». Используя эти связи представитель академии Энтони Уччио планирует уговорить Тотти принять участие в матче плей-офф австралийского чемпионата, который пройдет 26 сентября.
Тотти планирует посетит Сидней в начале октября, поэтому Уччио надеется, что Тотти согласится провести еще один матч после завершения карьеры. Как утверждает Уччио, ему уже удалось уговорить приехать на игру еще одну легенду «Ромы» Джузеппе Джаннини.
12 сентября стало известно, что клуб второго австралийского дивизиона «Эйвондэйл» предлагал контракт на один матч итальянскому хавбеку Андреа Пирло, но тот ответил на это отказом.
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