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Легенда «Ромы» Тотти может возобновить карьеру в 41 год
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Легенда «Ромы» Тотти может возобновить карьеру в 41 год 

Газета.Ru + ещё 5 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти может стать футболистом австралийского клуба «АПИА Тайгерс», сообщает Sport24.
По словам представитель академии австралийской команды, которая сотрудничает с римским клубом, «АПИА Тайгерс» попробует уговорить завершившего карьеру Тотти принять участие в матче плей-офф чемпионата страны.
"Клуб пытается сделать что-то особенное. Мы уже сделали предложение и ждем результата", — цитирует Энтони Уччио Goal.
Тотти планирует посетить Сидней в октябре 2018 года. Также в Австралию прибудет еще один экс-игрок «Ромы» Джузеппе Джаннини.
Ранее Тотти поделился своими мыслями относительно неудачного старта столичного клуба в новом сезоне.
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