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«Вулверхэмптон» нанес «Бернли» четвертое поражение в сезоне
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«Вулверхэмптон» нанес «Бернли» четвертое поражение в сезоне 

Спорт-Экспресс + ещё 1 7 часов назад
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 1:0. Это вторая победа в сезоне для «Вулверхэмптона» и четвертое поражение у «Бернли».
Чемпионат Англии
Премьер-лига
5-й тур  "Вулверхэмптон" — «Бернли» — 1:0 (0:0)
Гол: Хименес, 61.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Бонатини, 76), Элдер Кошта (Траоре, 66), Жота (Гиббс-Уайт, 88).
"Бернли": Харт, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Хендрик (Уэствуд, 79), Леннон, Воукс (Вуд, 70), Гвюдмундссон, Барнс (Выдра, 56).
Предупреждения: Бардсли, 28. Корк, 37. Гвюдмундссон, 68. Жота, 72. Тэйлор, 82. Невеш, 86.
Судья: Марринер (Англия).
16 сентября. Вулверхэмптон. Стадион Molineux.
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