Де Брейне может восстановиться к манчестерскому дерби

Как передает издание, бельгийскому футболисту сняли бондаж с травмированного колена. Сейчас игрок проходит восстановление в тренажерном зале.

27-летний хавбек надорвал боковую связку правого колена на тренировке в августе.

Манчестерское дерби пройдет 11 ноября на домашней арене «горожан».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи об отступных в контракте Брейне.