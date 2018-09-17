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Де Брейне может восстановиться к манчестерскому дерби
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Де Брейне может восстановиться к манчестерскому дерби 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может вернуться на поле к матчу против "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.
Как передает издание, бельгийскому футболисту сняли бондаж с травмированного колена. Сейчас игрок проходит восстановление в тренажерном зале.
27-летний хавбек надорвал боковую связку правого колена на тренировке в августе.
Манчестерское дерби пройдет 11 ноября на домашней арене «горожан».
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи об отступных в контракте Брейне.
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