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«Что мне дождик проливной»: 1,5 тысячи человек приняли участие в «Арбузном кроссе» в Одинцове
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«Что мне дождик проливной»: 1,5 тысячи человек приняли участие в «Арбузном кроссе» в Одинцове 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Проливной дождь не испугал одинцовских спортсменов. Они пробежали 47-й «Арбузный кросс». 1,5 тысячи человек боролись за съедобную награду — за полосатую ягоду. На старт вышли как годовалые дети, так и те, кому совсем скоро исполнится 90 лет.
Съесть кусок арбуза первым и остаться чистым — главная миссия в этой схватке у одинцовских спортсменов. Так молодые люди проводили летний сезон тренировок и открыли осенний.
«Вы знаете, у нас по субботам тренировка по поеданию арбузов. Мы покупаем несколько арбузов и начинаем их потихонечку поедать. Сначала бег, а потом арбузы. Стараемся, и результат на лицо», — поделился Иван Дубравин, участник «Арбузного кросса».
В Одинцовском спортивном парке собрались 1,5 тысячи любителей полосатой ягоды. И чтобы получить съедобную награду, пришлось пробежать кросс. И проливной дождь никого не испугал. На старт вышли даже те, кому еще не исполнилось три года.
Источник фото: телеканал «360»
«Арбузный кросс» — это не просто соревнования, а почти полувековая традиция. В 1971 году одинцовские лыжники организовали массовый забег, чтобы проверить себя перед началом осенне-зимнего спортивного сезона. Один из основателей традиции — Александр Андрейченко — в свои 87 лет продолжает заниматься спортом. И в этом году преодолел 2,5 километра.
В этом году организаторы подготовили дистанции — 400 и 900 метров, 1,5, 2, 3 и 4,5 километра. В преддверии кросса длинные трассы два месяца выкладывали щепкой, чтобы в случае проливных дождей спортсмены без проблем смогли добраться до финиша.
«Мы подготовили 3,5 тонны арбузов. Мы очень хорошо подготовили дистанцию. Прямо вот как знали, что сегодня будет невероятная погода. Очень сложные, но интересные для спортсменов климатические условия. Поскольку традиционно арбузный кросс проходит по пересеченной местности, по грунтовому покрытию», — рассказала Анжела Марченко, заместитель директора Одинцовского спортивного парка.
В следующем году организаторы планируют проводить «Арбузный кросс» два дня подряд. Потому что количество участников с каждым годом становится все больше.
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