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Ферстаппен: Команда применила правильную тактику
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Ферстаппен: Команда применила правильную тактику 

F1News.ru 7 часов назад
Фото: F1News.ru
Команда Red Bull Racing сработала очень чётко, правильно выбрав момент для пит-стопа, и это позволило Максу Ферстаппену выйти на второе место в Гран При Сингапура, и он спокойно довёл гонку до финиша.
Макс Ферстаппен: «Всё прошло неплохо! Жаль, что уже с первого круга стало понятно, что нам не хватает максимальной скорости, но команда применила правильную тактику, и мы смогли отыграться, вернувшись на вторую позицию.
В целом мы выстроили гонку по-своему, старались не отставать от Льюиса Хэмилтона, зная, что нашим результатом будет второе место, поэтому важно было доехать до финиша.
После пит-стопа, когда я выезжал с пит-лейн, коробка передач работала с какими-то сбоями, но и в период, когда на трассе был автомобиль безопасности, с ней были сложности, самопроизвольно включалась нейтраль, так что проблем было немало, но я очень рад, что смог финишировать вторым».
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