Ферстаппен: Команда применила правильную тактику

Команда Red Bull Racing сработала очень чётко, правильно выбрав момент для пит-стопа, и это позволило Максу Ферстаппену выйти на второе место в Гран При Сингапура, и он спокойно довёл гонку до финиша.

Макс Ферстаппен: «Всё прошло неплохо! Жаль, что уже с первого круга стало понятно, что нам не хватает максимальной скорости, но команда применила правильную тактику, и мы смогли отыграться, вернувшись на вторую позицию.

В целом мы выстроили гонку по-своему, старались не отставать от Льюиса Хэмилтона , зная, что нашим результатом будет второе место, поэтому важно было доехать до финиша.

После пит-стопа, когда я выезжал с пит-лейн, коробка передач работала с какими-то сбоями, но и в период, когда на трассе был автомобиль безопасности, с ней были сложности, самопроизвольно включалась нейтраль, так что проблем было немало, но я очень рад, что смог финишировать вторым».