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Чемпион КХЛ по буллитам проиграл «Барысу»
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Чемпион КХЛ по буллитам проиграл «Барысу» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Казахстанский «Барыс» обыграл казанский «Ак Барс» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Астанинский клуб оказался сильнее действующего чемпиона лиги в серии послематчевых буллитов.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе хозяев шайбы забросили Кёртис Волк, Патрис Кормье и Роман Старченко. У гостей отличились Александр Бурмистров, Иржи Секач и Джастин Азеведо. Победный буллит в послематчевой серии астанинцам принес Мэттью Фрэттин.
После этой победы «Барыс» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, в то время как казанский клуб занимает восьмое место.
Ранее «Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев».
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0)
0:1 — Бурмистров (Педан, Подъяпольский) — 1:11  1:1 — Волк (Боченски, Фрэттин) — 10:54  1:2 — Секач (Марков, Подъяпольский) — 20:26  1:3 — Азеведо (Секач) — 36:48  2:3 — Кормье (Дитц, Старченко) — 39:28 (бол)
3:3 — Старченко — 45:22  4:3 — Фрэттин — 65:00 (бул)
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