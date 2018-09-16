Чемпион КХЛ по буллитам проиграл «Барысу»

Казахстанский «Барыс» обыграл казанский «Ак Барс» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС

Астанинский клуб оказался сильнее действующего чемпиона лиги в серии послематчевых буллитов.

После этой победы «Барыс» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, в то время как казанский клуб занимает восьмое место.

Ранее «Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0)

0:1 — Бурмистров (Педан, Подъяпольский) — 1:11 1:1 — Волк (Боченски, Фрэттин) — 10:54 1:2 — Секач (Марков, Подъяпольский) — 20:26 1:3 — Азеведо (Секач) — 36:48 2:3 — Кормье (Дитц, Старченко) — 39:28 (бол)

3:3 — Старченко — 45:22 4:3 — Фрэттин — 65:00 (бул)