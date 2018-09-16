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Ирина Слуцкая открыла «Ледовую арену» в Благовещенске
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Ирина Слуцкая открыла «Ледовую арену» в Благовещенске 

Аргументы Недели + ещё 1 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
В Благовещенске открылась «Ледовая Арена Острова». Новую площадку в самом крупном торговом центре Приамурья семикратная чемпионка мира Ирина Слуцкая назвала домом будущих чемпионов.
"Ледовая арена" — крытый каток, в котором благовещенцы круглый год смогут кататься на коньках, а спортсмены — тренироваться. Открытие площадки прошло в рамках фестиваля «Амурская осень».
Выступление прославленной фигуристки Ирины Слуцкой стало жемчужиной вечера. Спортсменка блестяще откатала свой номер, в очередной раз вызвав восхищение и бурные овации зрителей.
По словам самой фигуристки, благовещенская ледовая площадка ей понравилась. Ирина отметила, что она отвечает всем стандартным требованиям для качественных тренировок.
"Наша задача теперь — приезжать сюда, развивать, показывать, как можно заниматься, ну и своим примером привлекать молодежь на лед", — поделилась Олимпийская чемпионка.
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