Ирина Слуцкая открыла «Ледовую арену» в Благовещенске

В Благовещенске открылась «Ледовая Арена Острова». Новую площадку в самом крупном торговом центре Приамурья семикратная чемпионка мира Ирина Слуцкая назвала домом будущих чемпионов.

"Ледовая арена" — крытый каток, в котором благовещенцы круглый год смогут кататься на коньках, а спортсмены — тренироваться. Открытие площадки прошло в рамках фестиваля «Амурская осень».

Выступление прославленной фигуристки Ирины Слуцкой стало жемчужиной вечера. Спортсменка блестяще откатала свой номер, в очередной раз вызвав восхищение и бурные овации зрителей.

По словам самой фигуристки, благовещенская ледовая площадка ей понравилась. Ирина отметила, что она отвечает всем стандартным требованиям для качественных тренировок.

"Наша задача теперь — приезжать сюда, развивать, показывать, как можно заниматься, ну и своим примером привлекать молодежь на лед", — поделилась Олимпийская чемпионка.