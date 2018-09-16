Сборная без импортозамещения

Одна из главных спортивных новостей недели — сборная России по футболу собирается натурализовать еще одного игрока. Предложение сделали Вальдемару Антону , у которого с нашей страной не так уж и много общего.

Вальдемар Антон — защитник, воспитанник системы немецкого футбольного клуба «Ганновер». В свои 22 он уже является самым молодым капитаном команды чемпионата Германии. Он родился в Узбекистане, у него дома разговаривают на русском языке, а его родственники и вовсе живут на Урале. Вальдемар уже один из лидеров молодежной сборной Германии, но в главную тренер бундестим Йоахим Лев его пока не приглашал. Хотя, по слухам, интерес из России может ускорить этот процесс. Ибо пока игрок не вышел на поле за ту или иную сборную в официальных матчах, он может выбирать, за какую национальную команду ему выступать.

Для сборной России, которой в оборону нужны новые Березуцкие и Игнашевич, Вальдемар очень бы пригодился. Молодой перспективный защитник, который уже оценивается почти в 20 миллионов евро, может стать одним из лидеров нашей сборной на долгие годы. Только жаль, что при таком раскладе их — тех самых новых лидеров — воспитываем не мы сами, а немецкая футбольная школа. И чтобы натурализовать Антона, мы цепляемся за любую мелочь, лишь бы найти для этого обоснование с юридической точки зрения.

Процесс внедрения «иностранцев» в сборную России активно начался перед домашним чемпионатом мира. В какой-то момент стало ясно, что без силы извне нам просто не обойтись. Так, русские черты в биографии нашлись у защитников Романа Нойштедтера Константина Рауша , а бразильцы Гильерме и Марио Фернандес получили наши паспорта после пяти лет проживания на территории РФ. Из них настоящим лидером, пожалуй, стал только Фернандес. Его гол в ворота сборной Хорватии, которым он сравнял счет в четвертьфинале, у меня перед глазами до сих пор.

А где же свои «фернандесы»? Чемпионат России пока воспитывает их в единичных количествах несмотря на лимит на легионеров, который должен этому процессу способствовать. А как же те условия, которые остались после чемпионата мира? Мощнейшая инфраструктура, современные стадионы, модернизированные футбольные базы — в общем, все условия для развития своих. Так развивайте! И не нужно будет изыскивать что-нибудь «русское» в легионерах. Надо было начинать эту работу еще до домашнего чемпионата мира. В итоге мы на эти рельсы пока так и не встали, а все продолжаем смотреть за бугор.

Спортивные юристы говорят, что шансы натурализовать Вальдемара Антона близки к нулю. Он не подпадает ни под одно из правил, которые могут ему разрешить выйти в футболке сборной России. А пока не нашлось более подходящего по юридическим критериям для нас игрока, Черчесову нужно искать резервы внутри страны.

Увы, пока их все так же немного, как и раньше.