Ещё
Семак похвалил Шатова, Ерохина и «Оренбург»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак похвалил Шатова, Ерохина и «Оренбург» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в гостевом матче 7-го тура РПЛ над «Оренбургом» (2:1) подчеркнул, что у него нет никаких нареканий к полузащитникам Олегу Шатову и Александру Ерохину, который оформил дубль.
Ерохину — «Золотой мяч»! «Зенит» победил в Оренбурге
— Как оцените игру и состояние Олега Шатова? И прокомментируйте его позицию: сегодня фланговые полузащитники не менялись между собой.
— Смена не требовалась. Олег хорошо действовал, Саша Ерохин тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши еще были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле. Никаких нареканий у меня к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда.
— Похвалите, пожалуйста, город и команду.
— Прекрасный город и стадион. Арена небольшая, но хорошо слышна поддержка болельщиков. Приятно играть на чисто футбольных стадионах, где на расстоянии в три метра бегают футболисты, иногда очень известные, звезды европейского масштаба. Матч держал в напряжении, что тоже важно. Город прекрасный, стадион хороший, еще бы поле натуральное. Прекрасно понимаю, что содержать натуральное поле сложно, но есть предпосылки к тому, чтобы их состояние было лучше. Есть смешанное покрытие, которое состоит из синтетики и натуральной земли, — это более приятно для футболистов. Желаем «Оренбургу» победы во всех оставшихся домашних матчах. Спасибо городу за гостеприимство и до следующей встречи.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
Оренбург — Зенит
Спорт-Экспресс: последние новости
"Севилья" проиграла "Хетафе". Промес вышел на поле во втором тайме "Марсель" разгромил "Генгам" и поднялся на второе место в лиге 1 Лэнс Стролл: "Хаос вокруг сыграл мне на руку"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной
Загитова ответила Медведевой68
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение