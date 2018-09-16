Семак похвалил Шатова, Ерохина и «Оренбург»

Ерохину — «Золотой мяч»! «Зенит» победил в Оренбурге

— Как оцените игру и состояние Олега Шатова? И прокомментируйте его позицию: сегодня фланговые полузащитники не менялись между собой.

— Смена не требовалась. Олег хорошо действовал, Саша Ерохин тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши еще были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле. Никаких нареканий у меня к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда.

— Похвалите, пожалуйста, город и команду.

— Прекрасный город и стадион. Арена небольшая, но хорошо слышна поддержка болельщиков. Приятно играть на чисто футбольных стадионах, где на расстоянии в три метра бегают футболисты, иногда очень известные, звезды европейского масштаба. Матч держал в напряжении, что тоже важно. Город прекрасный, стадион хороший, еще бы поле натуральное. Прекрасно понимаю, что содержать натуральное поле сложно, но есть предпосылки к тому, чтобы их состояние было лучше. Есть смешанное покрытие, которое состоит из синтетики и натуральной земли, — это более приятно для футболистов. Желаем «Оренбургу» победы во всех оставшихся домашних матчах. Спасибо городу за гостеприимство и до следующей встречи.

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