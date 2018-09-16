Семак похвалил Шатова, Ерохина и «Оренбург» 

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в гостевом матче 7-го тура РПЛ над «Оренбургом» (2:1) подчеркнул, что у него нет никаких нареканий к полузащитникам Олегу Шатову и Александру Ерохину, который оформил дубль.
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— Как оцените игру и состояние Олега Шатова? И прокомментируйте его позицию: сегодня фланговые полузащитники не менялись между собой.
— Смена не требовалась. Олег хорошо действовал, Саша Ерохин тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши еще были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле. Никаких нареканий у меня к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда.
— Похвалите, пожалуйста, город и команду.
— Прекрасный город и стадион. Арена небольшая, но хорошо слышна поддержка болельщиков. Приятно играть на чисто футбольных стадионах, где на расстоянии в три метра бегают футболисты, иногда очень известные, звезды европейского масштаба. Матч держал в напряжении, что тоже важно. Город прекрасный, стадион хороший, еще бы поле натуральное. Прекрасно понимаю, что содержать натуральное поле сложно, но есть предпосылки к тому, чтобы их состояние было лучше. Есть смешанное покрытие, которое состоит из синтетики и натуральной земли, — это более приятно для футболистов. Желаем «Оренбургу» победы во всех оставшихся домашних матчах. Спасибо городу за гостеприимство и до следующей встречи.
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