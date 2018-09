Клаудио Маркизио: Победы — привычка, которую трудно бросить

«Первые минуты всегда особенные. Победы — привычка, которую трудно бросить. Вперед »Зенит» , — написал Маркизио в своем аккаунте Twitter.

Напомним, что 32-летний полузащитник вышел на поле на 71-й минуте, заменив аргентинца Леандро Паредеса

Le prime volte sono sempre speciali Winning is a hard habit to break 🔥 Go Zenit 🌊#OrenburgZenit #TheWaveIsComing #MC10 pic.twitter.com/Ndkdm6NWaR

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 16 сентября 2018 г.