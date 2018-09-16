Ещё
Солодухин: «Салават» уступил «Нефтехимику» в силовой борьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солодухин: «Салават» уступил «Нефтехимику» в силовой борьбе 

Чемпионат.com + ещё 1 6 часов назад
Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Обидно проиграли, больше нечего сказать. Должны были выигрывать единоборства. Силовая борьба — основной фактор проигрыша. Неудачная игра в большинстве? Ничего страшного, будем работать над этим. Тяжело ли выходить на матч после игры с „Ак Барсом“? Должны были выходить, параллели никакой нет, повторюсь, что проиграли в борьбе. Что нужно исправлять в игре? Сейчас разберём эту игру, поправим нюансы и будем готовиться», — передаёт слова Солодухина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.
Уфимская команда проиграла в третий раз в нынешнем сезоне — ранее победы в матчах с командой Николая Цулыгина добывали «Локомотив» и «Ак Барс».
Чемпионат.com: последние новости
«Севилья» потерпела второе поражение в Примере, проиграв дома «Хетафе» Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» «Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение