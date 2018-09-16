Солодухин: «Салават» уступил «Нефтехимику» в силовой борьбе 

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«Севилья» потерпела второе поражение в Примере, проиграв дома «Хетафе»

Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз»

«Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1