Солодухин: «Салават» уступил «Нефтехимику» в силовой борьбе 

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Обидно проиграли, больше нечего сказать. Должны были выигрывать единоборства. Силовая борьба — основной фактор проигрыша. Неудачная игра в большинстве? Ничего страшного, будем работать над этим. Тяжело ли выходить на матч после игры с „Ак Барсом“? Должны были выходить, параллели никакой нет, повторюсь, что проиграли в борьбе. Что нужно исправлять в игре? Сейчас разберём эту игру, поправим нюансы и будем готовиться», — передаёт слова Солодухина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.
Уфимская команда проиграла в третий раз в нынешнем сезоне — ранее победы в матчах с командой Николая Цулыгина добывали «Локомотив» и «Ак Барс».