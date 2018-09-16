С кем будут играть российские звёзды НХЛ в сезоне-2018/19

А у Тарасенко, судя по всему, будет новый центр.

В НХЛ стартовали тренировочные лагеря, скоро команды будут проводить выставочные матчи. Кто-то из российских звёзд получит новых партнёров, кто-то останется в проверенных временем сочетаниях. В этой подборке не будет Артемия Панарина , потому что его будущее в «Коламбусе» слишком туманно. Он может сменить клуб ещё до старта сезона.

Основной вариант: Ковальчук — Копитар — Браун Альтернативный вариант: Ковальчук — Копитар — Виларди

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз»

Ковальчук в звене с одним из лучших двусторонних центров НХЛ Анже Копитаром — это, потенциально, убойная связка и главная атакующая сила «королей». Третьим должен стать Дастин Браун, который уже не первый год выходит вместе с Копитаром. Несмотря на то, что эта тройка не обладает какой-то космической скоростью, есть все основания полагать, что она будет давать результат. «Бросок — его главное оружие, уверен, он придумает несколько комбинаций, чтобы я смог доставлять ему шайбу под бросок. Он всегда был крутым снайпером в НХЛ. Знаю, что последние пять лет он играл в КХЛ, но из того, что я видел на этой неделе, не думаю, что он сдал. Он очень мотивирован», — сказал Копитар о своём новом партнёре. Ковальчук же отметил, что никогда раньше не играл с центром такого уровня. Скорее всего, это звено не будут трогать, только если кто-то не получит травму. Если же что-то пойдёт не так, то могут пойти перестановки в первых двух звеньях, или же в первое звено поставят кого-то из молодёжи, например, Гейба Виларди.

Основной вариант: Овечкин — Кузнецов — Уилсон Альтернативный вариант: Овечкин — Бекстрём — Уилсон, Врана — Кузнецов — Оши Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals

Овечкин и Кузнецов и прошлый сезон начинали в одном звене, однако затем некоторое время играли отдельно. Под конец «регулярки» Барри Тротц воссоединил убойное сочетание, поставив на правый край силовика Тома Уилсона. Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф, Овечкин получил «Конн Смайт», а «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Нет смысла менять то, что так хорошо работает, но у Тодда Рирдена всё равно есть несколько запасных вариантов. Благо, глубина состава у «столичных» отличная, и за последние пару лет форварды успели поиграть в разных сочетаниях.

Основной вариант: Бенн — Сегин — Радулов Альтернативный вариант: Янмарк — Спецца — Радулов

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet

Новый тренер «Далласа» Джим Монтгомери не собирается изобретать велосипед, и Радулов, как и в предыдущем сезоне, должен составить ударное звено с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. «Надо постараться сохранить звенья, в которых есть химия. Когда ты знаешь своих партнёров и тебе они нравятся, это добавляет энергии игре. Если будет результат, мы собираемся оставить всё как есть», — сказал Монтгомери. В прошлом году Кен Хичкок несколько раз ставил Радулова вместе с Матиасом Янмарком и Джейсоном Спеццой , но ненадолго. В этом сезоне в НХЛ вернулся Валерий Ничушкин , возможно, в какой-то момент и его попробуют в паре с соотечественником.

Основной вариант: Марун — О’Райлли — Тарасенко Альтернативный вариант: Шварц — Шенн — Тарасенко

Видео можно посмотреть в «твиттере» KMOXSports

Майку Йео предстоит разобраться, как лучше составить тройки нападения после приобретения Райана О’Райлли, Тайлера Бозака, Патрика Маруна и Давида Перрона . О’Райлли по силам потеснить Брейдена Шенна с позиции первого центра, с кем из них будет играть Тарасенко — главный вопрос. У Йео есть достаточно времени, чтобы нащупать лучшие сочетания, но новое первое звено с О’Райлли выглядит многообещающе. А пока Йео доволен тем, как Тарасенко подошёл к сборам. В концовке прошлого чемпионата россиянин получил серьёзную травму плеча.

Основной вариант: Раст — Малкин — Кессел Альтернативный вариант: Хагелин — Малкин — Хёрнквист

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC Весной Фил Кессел был недоволен, что не играет с Малкиным, а затем он слабо выступил в плей-офф. Видимо, Майк Салливан подумывает о том, чтобы отказаться от идеи трёх ударных звеньев и сгладить острые углы в отношениях, вернув капризного снайпера к Малкину. Пока третьим наигрывается Брайан Раст , но это может быть и Карл Хагелин. Если в «Питтсбурге» решат оставить Кессела в третьем звене, то во второе перейдёт Патрик Хёрнквист

Основной вариант: Миллер — Стэмкос — Кучеров Альтернативный вариант: Киллорн — Пойнт — Кучеров

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