Хэмилтон: Я невероятно устал, но очень счастлив!

В Сингапуре Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в карьере и увеличил преимущество в личном зачете до 40 очков…

Льюис Хэмилтон: «Это была очень непростая гонка, но, к счастью, в Сингапуре у нас отличная поддержка! Мне удался отличный старт, команда верила в меня и в Валттери — гонка показалась мне самой долгой в карьере, я счастлив, что она, наконец, закончилась! Макс Ферстаппен сумел навязать борьбу, но в целом уик-энд сложился потрясающе — я невероятно устал, но очень счастлив!

В какой-то момент возникла непростая ситуация с трафиком: отставшие на круг гонщики постоянно смещались из стороны в сторону, из-за чего следовать за ними было невероятно трудно. Максу это сыграло на руку, он сумел подобраться, но затем они меня всё-таки пропустили. Это был очень напряженный момент, моё сердце было готово выскочить из груди! К счастью, обойдя круговых, я снова смог оторваться.

В чемпионате для меня всё складывается удачно, но в этот уик-энд пришлось всерьез поработать. Мы не знали, насколько будем быстры в Сингапуре, и я безмерно благодарен команде за проделанную работу. Сюда приехало немало моих болельщиков, я видел на трибунах британские флаги — спасибо вам всем!»