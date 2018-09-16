Мойес: «Мой „Эвертон“ был близок к претендентам на титул АПЛ»

Дэвид Мойес вспомнил славные времена, когда он был главным тренером «Эвертона».

"Я провёл в «Эвертоне» 11 лет. Думаю, когда я уходил, то оставил отличную команду. Наш стиль походил на стиль лучших команд чемпионата.

Нам не хватало центрального нападающего для того, чтобы стать претендентом на титул Премьер-лиги. Но у нас была потрясающая команда. Артета, Пиенаар, Бэйнс, Коулмэн, Дистен, Джагелка… С этими игроками можно было работать", — цитирует Мойеса Sky Sports.