Серхио Перес: Я не видел Окона

Серхио Перес на первом круге Гран При Сингапура столкнулся с напарником, а по ходу гонки врезался в Сергея Сироткина, за что получил штрафной проезд по пит-лейн. После финиша пилот Force India комментировал произошедшее…

Вопрос: Серхио, что можете сказать о столкновении с Эстебаном?

Серхио Перес: Нам очень не повезло, но этого столкновения сложно было избежать. На разгоне произошел контакт с другой машиной, и я даже не сразу понял, что это был Эстебан. Я извинился, когда команда сообщила мне об этом.

Сложный день. Первый отрезок получился потрясающим — я создал отрыв от машин позади, но затем после пит-стопа оказался в трафике — было сложно обогнать Сироткина, между нами произошел контакт.

Думаю, мы заплатили высокую цену за то, что очень хорошо выступили в квалификации. После гонки легко все анализировать, но сегодня, вероятно, мы ошиблись со стратегией.

Вопрос: Из-за раннего пит-стопа вы оказались позади более медленных машин и потеряли на этом время. Вероятно, это особенно огорчает?

Серхио Перес: Я знал, что гонка находится у меня в руках, но мы недооценили скорость соперников — они были не такие и медленные, чтобы их можно было легко обогнать. Я перегружал тормоза, двигатель, шины, пытался сделать все, что в моих силах.

Я боролся с Сироткиным, между нами произошел небольшой контакт — жаль, что все так получилось.

Вопрос: Вы уже говорили с Эстебаном?

Серхио Перес: Не думаю, что мне есть что сказать. Мне жаль, что так произошло. Мне бы хотелось, чтобы в тот момент я заметил Эстебана — тогда бы все сложилось иначе. Все получилось очень плохо. Сложный день для команды, особенно после успешной квалификации, но таковы гонки. Надеюсь, на следующих этапах мы заработаем очки.