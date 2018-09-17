Дмитрий Сенников: 14 лет назад «Локо» был на уровне финалиста Лиги чемпионов

«Локомотив» не участвовал в основной стадии Лиги чемпионов с сезона-2003/04, когда команда Юрия Семина в группе опередила «Интер», а в плей-офф уступила в драматичной дуэли будущему финалисту турнира «Монако». Основной защитник железнодорожников тех времен вспомнил события 14-летней давности и поделился ожиданиями от очередной еврокампании.

«РЫБУСЬ — БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНАЯ ПОТЕРЯ, ЧЕМ СМОЛОВ»

— Лигу чемпионов-2018/19 «Локо» начинает гостевым поединком против «Галатасарая». Оцените шансы москвичей. — Команду ждет непростое испытание. Хотя бы из-за накаленной атмосферы на трибунах. В Турции на футболе всегда жарко. Ребятам, которые никогда не играли в Лиге чемпионов, предстоит справиться не только с естественным мандражом, но и давлением фанатов. С другой стороны, в составе «Локо» хватает и опытных футболистов. Так что я верю в положительный результат. Ничего страшного в нынешнем «Галатасарае» нет.

— В 2016 году, когда «Локомотив» играл в Стамбуле с «Фенербахче» в Лиге Европы, автобус команды перед игрой забросали бутылками… — Да, было такое. Но тогда этому способствовала еще и политика. Сейчас все спокойнее. До каких-то эксцессов дело вряд ли дойдет. Я сам играл в Турции несколько раз — могу сказать, что турки очень хорошо болели за своих, но агрессии, хулиганских выходок тогда не было.

— У «Локо» из-за травмы не сыграет Мацей Рыбусь. Серьезная потеря? — Конечно. У команды слаженная линия защиты, когда кто-то выпадает, это чувствуется. Рыбусь — опытный игрок сборной Польши. В последнем матче РПЛ против «Динамо» заменивший его Михаил Лысов действовал не так надежно. Чувствовался мандраж. Хотелось бы пожелать ему больше хладнокровия в Стамбуле.

— Не появится на поле из-за дисквалификации и Федор Смолов … — Понятно, что в идеальном состоянии Смолов — один из лидеров «Локо». Но пока ему не хватает сыгранности с партнерами. Стиль и дух новой для себя команды он еще не почувствовал. В «Краснодаре» Федор привык к более комбинационному футболу, а тут требуется цепляться за каждый мяч. Так что в настоящий момент отсутствие Смолова восполнимо.

Мануэл Фернандеш, А вот в будущем я очень надеюсь, что он станет, в хорошем смысле, незаменимым футболистом для «Локомотива». Юрий Павлович Семин умеет перенастраивать игроков на нужный лад. Мы же видели, как менялись в команде Соломон Кверквелия Владислав Игнатьев … Все они за короткое время сумели прибавить в умении вести единоборства. И во многом это обеспечило «Локо» золото в прошлом сезоне. Думаю, Смолов проделает тот же путь. И к технике и удару добавит те компоненты, которые отличают семинский стиль.

«РАНО ГОВОРИТЬ О ЧЕРНОЙ ПОЛОСЕ»

«Локо» не раскрывает потенциал Смолова. 4 итога дерби

— Мешает ли Смолову внимание, которое к нему приковано после перехода из «Краснодара»? — Федор — достаточно взрослый парень, чтобы волноваться по такому поводу. Не думаю, что отсутствие голов его напрягает. Он же понимает, любой форвард через это проходит. Тот же Криштиану Роналду никак не мог отличиться за «Ювентус», а в воскресенье оформил дубль. И голы Смолова в «Локо» не за горами. Не считая того мяча, который он уже забил «Анжи».

— Есть мнение, что «Локомотив» подошел к старту в Лиге чемпионов неподготовленным. — Может, и правда было бы лучше, чтобы Лига чемпионов началась недели через две, когда группа атаки окончательно сыгралась бы. Сейчас «Локо» в обороне смотрится гораздо солиднее, чем в нападении. Это глупо отрицать. С другой стороны, атакующий потенциал у команды очень серьезный. Миранчуки, Джефферсон Фарфан , Фернандеш, Эдер, тот же Смолов — о таком подборе исполнителей многие мечтали бы. Надеюсь, процесс восстановления прошлогодних игровых связей не затянется. И уже в Стамбуле мы увидим ту игру, которой заждались.

— Гендиректор «Локо» Илья Геркус называет происходящее в последнее время с командой черной полосой… — Да нет никакой полосы. Проиграть нынешнему «Краснодару» не зазорно. Было несколько ничьих, но в российском чемпионате откровенных слабаков сейчас нет. Рано делать глобальные выводы. Настоящая проверка амбиций команды еще впереди. Лига чемпионов, предстоящий в следующем туре премьер-лиги матч в Питере с «Зенитом» … Не исключено, в этих играх «Локо» вернет себе уверенность. Вспомните, как тяжело входил в сезон «Спартак» после своего чемпионства. Но в итоге всерьез претендовал на защиту титула.

«В 2004-м НАС ЗАСУДИЛИ»

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— В сезоне-2003/04 «Локомотив» прошел в квалификации Лиги чемпионов «Шахтер», а потом попал в группу смерти с «Интером», «Арсеналом» и киевским «Динамо». Помните те матчи? — Конечно! Особенно победу над «Интером», которая стала ключевой в борьбе за выход в плей-офф. Мы разгромили миланцев 3:0. Настрой был сумасшедшим, полные трибуны в Черкизове, супергол Димы Хохлова… В итоге нам тогда повезло. В последнем туре проиграли «Арсеналу» в Лондоне — для попадания в 1/8 финала нужна была ничья в параллельном матче в Киеве, и мы ее дождались!

— А потом фортуна от «Локо» отвернулась. В московском матче вы обыгрывали «Монако» 2:0, упустили уйму моментов и победили 2:1, а в ответной встрече французы реализовали свою, по сути, единственную возможность. Их тогдашний главный тренер Дидье Дешам согласился с тем, что это было везение. — Да, «Монако» повезло. Хотя команда у них была классная — Фернандо Морьентес Патрис Эвра , молодой Эммануэль Адебайор … Не зря они потом дошли до финала. Но мы действительно вполне могли остановить французов уже на стадии 1/8 финала. Было обидно.

— В ответной встрече с «Монако» еще и Дмитрия Лоськова удалили за две желтые карточки. Обе вызывали вопросы у Семина — прямо как в случае с Гжегожем Крыховяком в последнем туре РПЛ… — Лоськову показали два предупреждения за три минуты, мы потеряли капитана и лидера еще в середине первого тайма. Во многом из-за этого пришлось всю игру отбиваться… Кстати, судьи допустили тогда и еще одну ошибку. Когда Дадо Пршо забивал победный гол, одни из его одноклубников находился в створе ворот в положении вне игры.

— Могли тогда представить, что следующего участия в основной стадии Лиги чемпионов «Локомотиву» придется ждать 14 лет? — Нет, конечно. У нас тогда была мощная команда. Мы были не слабее того же «Монако». В 2004 году стали чемпионами России… Хочется верить, что теперь «Локомотив» пропишется в главном еврокубке надолго. И в этом сезоне есть все шансы побороться за выход в плей-офф. «Галатасарай», «Шальке» и «Порту» нельзя назвать для команды Семина непроходимыми соперниками.