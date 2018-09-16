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«Краснодар» разгромил «Анжи», забив четыре безответных мяча
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«Краснодар» разгромил «Анжи», забив четыре безответных мяча 

Советский спорт + ещё 3 6 часов назад
В составе краснодарской команды голами отметились Вандерсон, Виктор Классон, Павел Мамаев и Иван Игнатьев.
После этой игры «Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с тремя баллами расположился на 16-м месте.
В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Анжи» в гостях встретится с «Динамо».
Чемпионат России 7-й тур  Анжи — Краснодар — 0:4 (0:2).
Голы: 0:1 — Вандерсон (9), 0:2 — Классон (14), 0:3 — Мамаев (58), 0:4 — Игнатьев (82).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белоруков, Новосельцев, Савичев, Рабиу, Хамдамов (Ахъядов, 80), Ондуа, Кацаев (Маркелов, 68), Кулик, Понсе (Долгов, 61).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Фьолусон, Мартынович, Стоцкий, Мамаев (Куэва, 67), Каборе (Перейра, 67), Классон, Газинский, Вандерсон (Сулейманов, 71), Игнатьев.
Предупреждения: Хамдамов (54), Белоруков (70), Савичев (78), Сулейманов (87).
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