«Краснодар» разгромил «Анжи», забив четыре безответных мяча

После этой игры «Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с тремя баллами расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Анжи» в гостях встретится с «Динамо».

Чемпионат России 7-й тур Анжи — Краснодар — 0:4 (0:2).

Голы: 0:1 — Вандерсон (9), 0:2 — Классон (14), 0:3 — Мамаев (58), 0:4 — Игнатьев (82).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белоруков, Новосельцев, Савичев, Рабиу, Хамдамов (Ахъядов, 80), Ондуа, Кацаев (Маркелов, 68), Кулик, Понсе (Долгов, 61).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Фьолусон, Мартынович, Стоцкий, Мамаев (Куэва, 67), Каборе (Перейра, 67), Классон, Газинский, Вандерсон (Сулейманов, 71), Игнатьев.

Предупреждения: Хамдамов (54), Белоруков (70), Савичев (78), Сулейманов (87).