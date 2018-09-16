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Серхио Перес: «Сироткин активно защищал свою позицию, боролся, много двигался на торможении, блокировал»
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Серхио Перес: «Сироткин активно защищал свою позицию, боролся, много двигался на торможении, блокировал» 

Спорт-Экспресс + ещё 3 4 часа назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Форс Индии» Серхио Перес считает, что его наказание в гонке «Гран-при Сингапура» за столкновение с Сергеем Сироткиным было достаточным. Мексиканца за намеренное столкновение наказали проездом по пит-лейну.
— Я должен был это увидеть, — цитирует Motorsport Переса. — Думаю, что закрыл траекторию раньше, чем следовало. Нужно было дважды все проверить. Штраф был честным.
Это была тяжелая гонка. Сироткин активно защищал свою позицию, активно боролся, много двигался на торможении, блокировал. Когда же я его прошел, попытался закрыть траекторию, а он оказался слишком близко. Конечно, ситуация не идеальная. Она дорого мне обошлась. Но не думаю, что это повлияло на итоговый результат.
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