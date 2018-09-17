Поморские спортмены пробежали эстафету от Холмогор до Архангельска

В Поморье прошла традиционная эстафета памяти Михаила Ломоносова «Холмогоры — Архангельск».

Финиш был обозначен у памятника Ломоносову возле САФУ. К монументу возложили цветы и высыпали холмогорскую землю. Её доставили оттуда в деревянных пеналах, которые спортсмены передавали друг другу как эстафетную палочку.

«В нашей эстафете, которую мы проводим уже 32 года подряд, принимают участие и заслуженные спортсмены, и молодые люди, которые только делают первые шаги в спорте, — комментирует командор пробега Владимир Недзведский. — Студенты в этом году были очень активными, они с удовольствием пробежали все этапы».

В эстафете участвовали бегуны из Архангельска, Холмогорского района, Северодвинска и Новодвинска, а так же — 15 спортсменов сборной САФУ по легкой атлетике. Первое место в скоростном этапе в своей возрастной категории занял студент 3 курса САФУ Роман Пачганов.