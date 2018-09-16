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Завершилась эстафета Холмогоры — Архангельск
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Завершилась эстафета Холмогоры — Архангельск 

ТАСС 6 часов назад
АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. /ТАСС/. Эстафета по маршруту Холмогоры — Архангельск прошла в Архангельской области в воскресенье. Как рассказал ТАСС проректор Северного Арктического федерального университета Сергей Сорокин, в ней приняли участие более 60 человек. Эстафета посвящена 307-й годовщине со дня рождения М. В. Ломоносова.
"Это традиционная эстафета, она прошла в 22-й раз. В этом году в забеге приняли участие более 60 человек. Это и студенты, и школьники, и любители бега из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Самому младшему участнику исполнилось 15 лет, самому старшему — более 70 лет", — сказал Сорокин.
На первом этапе эстафеты бежали школьники, всего было более 50 этапов. «Часть участников бежит, часть едет на автобусе, затем они меняются», — пояснил ТАСС начальник управления социальной и воспитательной работы САФУ Петр Сухондяевский.
Трасса составила около 100 км. Участники в эстафетном пенале доставили в Архангельск землю с родины Ломоносова. «Это деревянный тубус, он небольшой, длиной около 40 см, довольно легкий, чтобы не мешал бежать. Землю высыпали к деревьям в парке у памятника Ломоносову, который находится у главного корпуса университета», — уточнил Сорокин.
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