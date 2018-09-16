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Титов: «Ахмат» не выдержит под прессингом «Спартака»
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Титов: «Ахмат» не выдержит под прессингом «Спартака» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от матча "Спартака" против «Ахмата» в седьмом туре РПЛ.
"У «Ахмата» сменился тренер. Рашид Рахимов вернулся в Грозный. Но мне кажется, что наставник еще не успел внести необходимые коррективы, чтобы «Ахмат» снова смотрелся максимально убедительно, как это было в тот момент, когда он уходил. «Спартак», конечно, фаворит предстоящей игры. Интересно посмотреть, как будет действовать команда без Куинси Промеса. Конечно, это потеря. Но можно ее компенсировать, придумать другие варианты игры.
Каррера пробует молодых игроков. Думаю, что это правильно. Они набирают опыт и могут сильно прибавить. На это надеются спартаковские болельщики. В чемпионате нужно давать им шансы. Пока получается неплохо.
При своих болельщиках «Спартак» пойдет вперед, он будет владеть преимуществом. Мне кажется, что «Ахмат» не выдержит под прессингом. Думаю, «Спартак» окажется сильнее. Ставлю на его победу — 2:0 или 3:1 здесь должно быть", — сказал Титов.
Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 16 сентября, начало — 19:00 мск.
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