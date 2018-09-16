Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо игроку «Сассуоло»

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В концовке матча, на третьей компенсированной минуте, полузащитник хозяев Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Двумя минутам ранее Коста отделался жёлтой карточкой за то, что боднул головой всё того же Франческо на глазах у рефери. Ещё раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.

«Ювентус» одержал четвёртую подряд победу со старта нового сезона, а «Сассуоло» прервал серию без поражений из трёх матчей (две победы и ничья). Туринцы (12 очков) по-прежнему являются единоличными лидерами в турнирной таблице Серии А, опережая на три очка ближайшего преследователя в лице «Наполи».

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