«Нюрнберг» на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Вердером»

«Вердер» не сумел одержать победу над «Нюрнбергом» в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник Максимилиан Эггештайн , отличившийся на 26-й минуте после передачи хавбека Дави Классена . «Нюрнберг» сравнял счёт на второй компенсированной минуте второго тайма благодаря точному удару нападающего Виргила Мисидьяна, голевой пас отдал полузащитник Ханно Беренс.

«Вердер», набрав 5 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице первенства Германии, «Нюрнберг» (2) — 14-е.

В следующем туре Бундеслиги «Вердер» на выезде сыграет с «Аугсбургом», «Нюрнберг» дома примет «Ганновер-96». Оба матча состоятся 22 сентября.