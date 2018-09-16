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«Нюрнберг» на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Вердером»
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«Нюрнберг» на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Вердером» 

Чемпионат.com + ещё 1 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Вердер» не сумел одержать победу над «Нюрнбергом» в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал полузащитник Максимилиан Эггештайн, отличившийся на 26-й минуте после передачи хавбека Дави Классена. «Нюрнберг» сравнял счёт на второй компенсированной минуте второго тайма благодаря точному удару нападающего Виргила Мисидьяна, голевой пас отдал полузащитник Ханно Беренс.
«Вердер», набрав 5 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице первенства Германии, «Нюрнберг» (2) — 14-е.
В следующем туре Бундеслиги «Вердер» на выезде сыграет с «Аугсбургом», «Нюрнберг» дома примет «Ганновер-96». Оба матча состоятся 22 сентября.
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