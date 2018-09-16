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«Краснодар» разгромил «Анжи» в Махачкале
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«Краснодар» разгромил «Анжи» в Махачкале 

Мир24 5 часов назад
В матче 7-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» в Махачкале разгромил местный «Анжи» со счетом 4:0, передает «МИР 24».
Счет на 9-й минуте открыл Вандерсон. С его ударом с дальней дистанции почти по центру ворот не справился вратарь махачкалинцев Юрий Дюпин.
На 14-й преимущество с помощью рикошета удвоил Виктор Классон.
До конца тайма «Анжи» мог пропустить намного больше, но футболистам «Краснодара» не везло. Свое преимущество они реализовали во втором тайме.
Сначала на 58-й минуте Павел Мамаев реализовал выход один на один, а на 82-й Иван Игнатьев покатил мяч в пустые ворота после передачи Классона.
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