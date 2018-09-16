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Сироткин объяснил нарушение правил в борьбе с Хартли поломкой машины
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Сироткин объяснил нарушение правил в борьбе с Хартли поломкой машины 

SPORT24.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин согласился со своим штрафом за выдавливание Бендона Хартли с трассы на Гран-при Сингапура. Россиянин объяснил это поломкой машины.
«Не был уверен насчет контакта с Брендоном до конца гонки, на самом деле я с ним не боролся. Я защищал позицию на торможении, но моя машина была полностью разрушена. Я потерял контроль на торможении и просто старался не въехать в стену. Я понимал, что Брендон снаружи, думаю, он ждал, вылечу я в стену или нет. По записям с моей машины вы бы увидели, что я был очень близок к аварии.
Я получил справедливый штраф потому, что заблокировал его. Но я не пытался с ним бороться», — цитирует Сироткина Crash.
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