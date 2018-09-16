Сироткин объяснил нарушение правил в борьбе с Хартли поломкой машины

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин согласился со своим штрафом за выдавливание Бендона Хартли с трассы на Гран-при Сингапура. Россиянин объяснил это поломкой машины.

«Не был уверен насчет контакта с Брендоном до конца гонки, на самом деле я с ним не боролся. Я защищал позицию на торможении, но моя машина была полностью разрушена. Я потерял контроль на торможении и просто старался не въехать в стену. Я понимал, что Брендон снаружи, думаю, он ждал, вылечу я в стену или нет. По записям с моей машины вы бы увидели, что я был очень близок к аварии.

Я получил справедливый штраф потому, что заблокировал его. Но я не пытался с ним бороться», — цитирует Сироткина Crash.