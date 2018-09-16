Адиев: сегодня болельщики «Анжи» увидели, что будет, если мы будем атаковать

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» со счётом 0:4 в домашнем матче 7-го тура Премьер-Лиги.

«Из положительного отмечу, наверное, одно. Болельщики давно требовали от нас атакующей игры, говорили, что мы слишком много обороняемся. Ни в коем случае мы сегодня не хотели этого делать, но жизнь заставила поставить более атакующий состав. У нас ни одного номинального крайнего защитника в распоряжении ни было. Атаковали, но проиграли 0:4. Конечно, теперь мы все должны понимать, что на сегодня нужно играть по-другому. Мне как тренеру это было понятно, но болельщики требовали. Сегодня они увидели, что будет, если мы будем атаковать.

Уровень «Краснодара» позволяет им создавать один момент и завершать его. У нас новая, строящаяся команда, и мы не можем создать и забить. Нам нужно время, и мы исходим из тех средств, которые на сегодня есть. Кое-какие корректировки приходилось вносить по ходу первого тайма и в перерыве, но всё равно не хватило определённого ресурса, чтобы противостоять «Краснодару», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».