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В Force India готовы вернуться к командной тактике
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В Force India готовы вернуться к командной тактике 

F1News.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: F1News.ru
В прошлом году в Force India запретили своим гонщикам бороться друг с другом после того, как они несколько раз сталкивались между собой. В 2018-м это ограничение было снято, но после столкновения на первом круге Гран При Сингапура руководитель команды Отмар Сафнауэр заявил, что в Force India готовы вернуться к командной тактике.
Отмар Сафнауэр: «Это неприемлемо, что они оказались вместе на участке трассы, где нет зон вылета. Они должны оставлять друг другу место, поскольку интересы команды важнее интересов отдельных гонщиков. Мы должны вернуться к правилам, которые установили для них в прошлом году.
Если они и дальше собираются так действовать, мы возьмем ситуацию под контроль. Если им трудно контролировать себя, находясь за рулем, значит, контролировать их будем мы. Я видел, что слева было достаточно места, которое нужно было оставить напарнику.
Прошел год с момента их последнего столкновения. В 2017-м они не поделили трассу в Баку, а после этапа в Спа мы применили командную тактику — с тех пор столкновений не было. Мы вернемся к старым правилам».
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