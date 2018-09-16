В Force India готовы вернуться к командной тактике

В прошлом году в Force India запретили своим гонщикам бороться друг с другом после того, как они несколько раз сталкивались между собой. В 2018-м это ограничение было снято, но после столкновения на первом круге Гран При Сингапура руководитель команды Отмар Сафнауэр заявил, что в Force India готовы вернуться к командной тактике.

Отмар Сафнауэр: «Это неприемлемо, что они оказались вместе на участке трассы, где нет зон вылета. Они должны оставлять друг другу место, поскольку интересы команды важнее интересов отдельных гонщиков. Мы должны вернуться к правилам, которые установили для них в прошлом году.

Если они и дальше собираются так действовать, мы возьмем ситуацию под контроль. Если им трудно контролировать себя, находясь за рулем, значит, контролировать их будем мы. Я видел, что слева было достаточно места, которое нужно было оставить напарнику.

Прошел год с момента их последнего столкновения. В 2017-м они не поделили трассу в Баку, а после этапа в Спа мы применили командную тактику — с тех пор столкновений не было. Мы вернемся к старым правилам».