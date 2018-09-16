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Рашид Рахимов: «Я не слышал ни разу, чтобы Пилипчук негативно отзывался о „Спартаке“
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Рашид Рахимов: «Я не слышал ни разу, чтобы Пилипчук негативно отзывался о „Спартаке“ 

Спорт-Экспресс + ещё 1 5 часов назад
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в преддверии матча чемпионата России со "Спартаком" отметил, что бывший тренер красно-белых Роман Пилипчук, входящий в его штаб, не отзывался негативно о московской команде, которую покинул ранее. Напомним, что Рахимов дебютирует в «Ахмате» после своего возвращения на пост главного тренера.
— Очень сложно за короткий период что-то сделать, — заявил в эфире «Матч Премьер» Рахимов. — Но кое-что нам удалось. Мы провели два хороших микроцикла. С интенсивными нагрузками. Шесть человек были в отъезде. Состояние игроков немного разное. Но есть вещи, на которые обратили внимание. Надеемся, что команда учтет это сегодня.
Мы не думали упрощать игру. Есть проблемы с выходом в атаку. Но трансферное окно закрыто. Имеющиеся в команде ребята стараются выполнять то, что мы просим. Это нужно наигрывать, тренировать. Постараемся максимально улучшить выход в атаку. Верю, что те, кто есть у нас сегодня, будут понимать и исполнять все установки.
Неправильно говорить, что Пилипчук что-то подсказал конкретно перед игрой со «Спартаком». Это перебор какой-то уже. Я не слышал ни разу, чтобы Пилипчук негативно отзывался о «Спартаке». Он говорил только хорошее о клубе. Конечно, мы все вместе игры смотрим. Каждый говорит свое мнение. Мы суммируем их, приходим к общему мнению. Я не стал бы говорить о чьем-то мнении конкретно.
"Спартак" — «Ахмат»: российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 19.00 (мск)
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