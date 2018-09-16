Дмитрию Маликову рассказал о проблемах со зрением

Как известно, в зрелом возрасте даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, нередко начинают появляться проблемы со здоровьем. В своем Инстаграме музыкант Дмитрий Маликов сообщил поклонникам, что у него ухудшилось зрение, поэтому врач выписал артисту очки. Фото в новом «аксессуаре» Маликов тоже не замедлил опубликовать.

В двадцать первом веке проблемы со зрением приобрели практически характер эпидемии. В наше время носить очки приходится не только пожилым людям, но и даже маленьким детям, у которых проблемы начинаются еще в совсем раннем возрасте. 48-летний певец Дмитрий Маликов на протяжении всей жизни мог похвастаться отличным зрением, однако годы берут свое и теперь и ему придется носить очки, выписанные окулистом. Новость Маликов сообщил в своем Твиттере, рассказав поклонникам, что теперь им придется видеть любимого музыканта в непривычном для них образе. А чуть позже Дмитрий опубликовал фото в выбранных очках в Инстаграме, подписав его: «Добро пожаловать в мир очкариков! Похож на чокнутого профессора?».

Кажется, сам Маликов ничуть не расстроен, что теперь ему придется носить очки, а вот поклонники не на шутку обеспокоились здоровьем музыканта. Несмотря на то что проблемы со зрением, как мы сказали выше, затронули огромную часть населения земли, фанаты Дмитрия опасаются за его здоровье и надеются, что пока это стало единственной проблемой для музыканта.

Впрочем, у Маликова нет возможности раскисать, ведь совсем недавно у него родился сын, которого еще предстоит растить долгие годы. Тот факт, что Дмитрий и его супруга собираются завести ребенка, не так давно стал настоящей сенсацией, а сейчас малыш уже родился и с ним возятся не только новоиспеченные родители, но и старшая сестра.