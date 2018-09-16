Лено дебютирует за «Арсенал» в Лиге Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намекнул на скорый дебют голкипера Бернда Лено.

Лено пришёл в лондонский клуб летом, но Эмери на старте сезона всецело доверяет Петру Чеху.

"Да, мы собираемся использовать ротацию в различных турнирах. Но я думаю только о лучшем выступлении в четверг. Для меня каждый турнир важен, и я собираюсь добиться максимума.

В Лиге Европы обычно я буду задействовать второго вратаря, но при этом мы думаем о том, как показать лучший футбол", — цитирует Эмери Daily Star

В первом туре Лиги Европы «Арсенал» примет украинскую «Ворсклу».