Лено дебютирует за «Арсенал» в Лиге Европы 

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намекнул на скорый дебют голкипера Бернда Лено.
Лено пришёл в лондонский клуб летом, но Эмери на старте сезона всецело доверяет Петру Чеху.
"Да, мы собираемся использовать ротацию в различных турнирах. Но я думаю только о лучшем выступлении в четверг. Для меня каждый турнир важен, и я собираюсь добиться максимума.
В Лиге Европы обычно я буду задействовать второго вратаря, но при этом мы думаем о том, как показать лучший футбол", — цитирует Эмери Daily Star.
В первом туре Лиги Европы «Арсенал» примет украинскую «Ворсклу».