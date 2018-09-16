Ошибка соперника сыграла на руку: «Лада» разгромила «Зауралье» со счетом 5:2

Тольяттинцы «раздавили» соперника

В воскресенье, 16 сентября, обе хоккейные команды Самарской области провели матчи. Результаты оказались противоположными.

«Лада» принимала на тольяттинском льду «Зауралье» из Кургана. Волжане отправили в ворота соперника пять шайб. Курганские спортсмены ответили только двумя. Правда, был спорный момент.

— На 15-й минуте гости забросили шайбу, которую, после просмотра эпизода судьи отменили из-за помехи вратарю хозяев, — рассказали представители «Лады». — Остальные две шайбы соперник забил перед самым завершением матча.

Следующую игру тольяттинцы проведут в Китае. Они сразятся против «Ценг Тоу».