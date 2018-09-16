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Каррера подождал Рахимова и обнял его
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Каррера подождал Рахимова и обнял его 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Стартовал матч седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и «Ахматом». Перед началом встречи главные тренеры команд тепло поприветствовали друг друга. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера подождал коллегу Рашида Рахимова и с улыбкой обнял.
Отметим, что рукопожатие Карреры с Романом Пилипчуком, если оно и было, не попало в телетрансляцию. Ранее Пилипчук помог итальянцу завоевать золото в «Спартаке», а потом со скандалом ушел из команды. Недавно он стал помощником Рахимова в «Ахмате».
"Спартак" — «Ахмат»: трансляция
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