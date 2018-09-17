Карпин: если бы чуть повезло, «Ростов» мог всё закончить в первом тайме

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Уралом» (1:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, кто был ближе к победе. Результат мог быть любым, могли и выиграть, и проиграть. Были моменты, особенно в первом тайме. Если бы чуть повезло, могли в первом же тайме всё и закончить. В принципе, ничья на выезде — это удовлетворительно. Заменами хотел освежить игру. Те футболисты, которые у нас забивают голы, получают большую нагрузку. От них многое зависит, они отрабатывают в том числе и в обороне. Мы стремились внести свежесть в атакующие действия, чтобы забить», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».