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Карпин: если бы чуть повезло, «Ростов» мог всё закончить в первом тайме
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Карпин: если бы чуть повезло, «Ростов» мог всё закончить в первом тайме 

Чемпионат.com + ещё 10 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Уралом» (1:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Не знаю, кто был ближе к победе. Результат мог быть любым, могли и выиграть, и проиграть. Были моменты, особенно в первом тайме. Если бы чуть повезло, могли в первом же тайме всё и закончить. В принципе, ничья на выезде — это удовлетворительно. Заменами хотел освежить игру. Те футболисты, которые у нас забивают голы, получают большую нагрузку. От них многое зависит, они отрабатывают в том числе и в обороне. Мы стремились внести свежесть в атакующие действия, чтобы забить», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Урал» набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата. «Ростов» заработал 14 баллов и вышел на второе место, опередив по дополнительным показателям «Спартак», у которого столько же очков.
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