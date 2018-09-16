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Марио Изола: Рекорд Сингапура продолжается
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Марио Изола: Рекорд Сингапура продолжается 

F1News.ru 5 часов назад
Фото: F1News.ru
Стратегия не сыграла большой роли в распределении мест в первой шестёрке, за одним исключением — более поздний, чем у Феттеля, пит-стоп помог Максу Ферстаппену вернуть вторую позицию, потерянную на первом круге.
Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli: «Как и ожидалось, гонка в Сингапуре получилась длинной, сложной и очень требовательной. Рекорд продолжается — в 100% гонок в Сингапуре появлялся автомобиль безопасности. Это добавило ещё один стратегический элемент, хотя она и без того была непростой.
Мы видели много различных тактических схем и разное число пит-стопов. Десятка лучших стартовала на HyperSoft, что дало им преимущество в начале гонки, но они рисковали потерять позиции тем, кто первый отрезок проводил на более жёсткой резине и использует альтернативную стратегию».
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