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Рахимов призвал членов AIBA не реагировать на спекуляции в СМИ в преддверии выборов главы
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Рахимов призвал членов AIBA не реагировать на спекуляции в СМИ в преддверии выборов главы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 17 сентября. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов из Узбекистана отреагировал на информацию в СМИ о том, что его кандидатура на пост главы организации поставит под угрозу сохранение бокса в программе Олимпийских игр, обратившись в письме к членам AIBA и призвав их не поддаваться на спекуляции. Письмо опубликовано на официальном сайте AIBA.
В воскресенье портал Inside the games сообщил, что директор по вопросам этики и соответствия требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) Пакеретт Жирар Запелли направила письмо на имя Рахимова, призвав его не выдвигаться на пост президента AIBA, так как это повлияет на решение МОК о сохранении бокса в программе Олимпиады 2020 года в Токио. Ранее департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Гафурова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.
"После того, как вы выбрали меня лидером AIBA, я много работаю на благо бокса и всех нас, чтобы наш спорт смог преодолеть проблемы, оставленные прошлым руководством. Мои дни и ночи посвящены созданию AIBA, которой мы все сможем гордиться, которая будет прозрачной и демократической, которая будет отвечать ценностям Олимпийского движения и чистого спорта. В ближайшее время пройдут выборы на все должности в Совет директоров организации, уже сейчас администрация проделала хорошую работу по предоставлению четких рекомендаций для этого процесса. Это очень важно для нашего спорта, так как впервые в нашей истории мы не только отвечаем за прозрачность и принципы эффективного управления, но и обеспечиваем их соблюдение", — заявил Рахимов.
"Правила AIBA в отношении предстоящих выборов предельно ясны: список официальных кандидатов, соответствующих требованиям избирательной комиссии, должен быть опубликован за месяц до конгресса — 3 октября (выборы президента AIBA пройдут 3 ноября на конгрессе организации в Москве — прим. ТАСС). Я прошу всех в AIBA, всех, кто связан с организацией, уважать наши правила и подождать названной даты, прежде чем комментировать выдвижение кандидатур на руководящие посты. Давайте не будем позволять спекуляциям мешать и определять наш демократический процесс", — добавил и. о. президента AIBA.
"Я уверен, что ассоциации, входящие в AIBA, не будут находится под влиянием каких-либо слухов, распространяемых в электронных письмах или новостях на спортивных сайтах. Для всех нас важно помнить, что мы делаем наш выбор, основываясь только на том, что мы — и только мы — думаем будет лучше для будущего бокса во всем мире. Никто не должен указывать членам AIBA, за кого они должны голосовать или не голосовать, поэтому я очень ценю все письма со словами поддержки, которые я получил от многих из вас. Более 20 лет AIBA была моей жизнью, я никогда не смогу и не поставлю под угрозу наш вид спорта, я всегда ставил бокс на первое место, буду делать это и в будущем", — закончил Рахимов.
МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре. В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале, данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.
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