Гран При Сингапура: Порядок смены шин на дистанции 

После финиша Гран При Сингапура пресс-служба Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на дистанции…
Гонщик
Старт
1 2 3 Всего
Л. Хэмилтон
HSu Sn (15)
1 М. Ферстаппен
HSu Sn (17)
1 С. Феттель
HSu USn (14)
1 В. Боттас
HSu Sn (16)
1 К. Райкконен
HSu Sn (22)
1 Д. Риккардо
HSu USn (27)
1 Ф. Алонсо
USn Sn (38)
1 К. Сайнс
USn Sn (37)
1 Ш. Леклер
USn HSn (38)
1 Н. Хюлкенберг
HSu USn (15)
1 М. Эриксон
USn HSn (44)
1 С. Вандорн
USn Sn (43)
1 П. Гасли
HSn USn (26)
1 1Л. Стролл
Sn USn (40)
1 Р. Грожан
HSu Sn (16)
1 С. Перес
HSu USn (17)
Sn (33)
2 Б. Хартли
HSn USn (14)
HSn (36)
2 К. Магнуссен
USn Sn (26)
HSn (36)
HSn (48)
3 С. Сироткин
USn Sn (3)
HSn (45)
2 Э. Окон
HSu NC Сокращения: HSn — новые HyperSoft, HSu — использованные HyperSoft. USn — новые UltraSoft, USu — использованные UltraSoft. Sn — новые Soft, Su — использованные Soft. В скобках число пройденных кругов до пит-стопа, в последней колонке — общее число пит-стопов. NC — не классифицирован.