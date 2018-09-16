Гран При Сингапура: Порядок смены шин на дистанции

После финиша Гран При Сингапура пресс-служба Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на дистанции…

Гонщик

Старт

1 2 3 Всего

Л. Хэмилтон

HSu Sn (15)

1 М. Ферстаппен

HSu Sn (17)

1 С. Феттель

HSu USn (14)

1 В. Боттас

HSu Sn (16)

1 К. Райкконен

HSu Sn (22)

1 Д. Риккардо

HSu USn (27)

1 Ф. Алонсо

USn Sn (38)

1 К. Сайнс

USn Sn (37)

1 Ш. Леклер

USn HSn (38)

1 Н. Хюлкенберг

HSu USn (15)

1 М. Эриксон

USn HSn (44)

1 С. Вандорн

USn Sn (43)

1 П. Гасли

HSn USn (26)

1 1Л. Стролл

Sn USn (40)

1 Р. Грожан

HSu Sn (16)

1 С. Перес

HSu USn (17)

Sn (33)

2 Б. Хартли

HSn USn (14)

HSn (36)

2 К. Магнуссен

USn Sn (26)

HSn (36)

HSn (48)

3 С. Сироткин

USn Sn (3)

HSn (45)

2 Э. Окон

HSu NC Сокращения: HSn — новые HyperSoft, HSu — использованные HyperSoft. USn — новые UltraSoft, USu — использованные UltraSoft. Sn — новые Soft, Su — использованные Soft. В скобках число пройденных кругов до пит-стопа, в последней колонке — общее число пит-стопов. NC — не классифицирован.