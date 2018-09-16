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Гран При Сингапура: Порядок смены шин на дистанции
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Гран При Сингапура: Порядок смены шин на дистанции 

F1News.ru 5 часов назад
Фото: F1News.ru
После финиша Гран При Сингапура пресс-служба Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на дистанции…
Гонщик
Старт
1  2  3  Всего
Л. Хэмилтон
HSu  Sn (15)
1  М. Ферстаппен
HSu  Sn (17)
1  С. Феттель
HSu  USn (14)
1  В. Боттас
HSu  Sn (16)
1  К. Райкконен
HSu  Sn (22)
1  Д. Риккардо
HSu  USn (27)
1  Ф. Алонсо
USn  Sn (38)
1  К. Сайнс
USn  Sn (37)
1  Ш. Леклер
USn  HSn (38)
1  Н. Хюлкенберг
HSu  USn (15)
1  М. Эриксон
USn  HSn (44)
1  С. Вандорн
USn  Sn (43)
1  П. Гасли
HSn  USn (26)
1  1Л. Стролл
Sn  USn (40)
1  Р. Грожан
HSu  Sn (16)
1  С. Перес
HSu  USn (17)
Sn (33)
2  Б. Хартли
HSn  USn (14)
HSn (36)
2  К. Магнуссен
USn  Sn (26)
HSn (36)
HSn (48)
3  С. Сироткин
USn  Sn (3)
HSn (45)
2  Э. Окон
HSu  NC  Сокращения: HSn — новые HyperSoft, HSu — использованные HyperSoft. USn — новые UltraSoft, USu — использованные UltraSoft. Sn — новые Soft, Su — использованные Soft. В скобках число пройденных кругов до пит-стопа, в последней колонке — общее число пит-стопов. NC — не классифицирован.
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