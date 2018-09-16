Грожан: Шины HyperSoft не подходят для гонки

Неудачно сложился Гран При Сингапура для Haas F1 — Роман Грожан финишировал 13-м, но из-за пятисекундного штрафа за игнорирование синих флагов классифицирован 15-м. Кевин Магнуссен закончил гонку 18-м, но незадолго до финиша установил лучший круг гонки.

Роман Грожан (15-й): «Разочаровывающая гонка для всех, кто квалифицировался с седьмой по десятую позиции на шинах HyperSoft. Этот состав не подходит для гонки. За десять кругов у меня эти шины полностью пришли в негодность. UltraSoft выдерживали гораздо больше, сколько они позволяли проехать? Сорок? Очевидно, что было лучше не квалифицироваться в первой десятке.

Возможно, нам стоит подумать об этом, ведь я атаковал изо всех сил в квалификации и на каждом круге гонки. Я сделал все, что мог, но у меня не было шансов попасть в десятку.

Я приношу извинения, если кого-то заблокировал, я не специально. Я считаю, что сделал все, что от меня зависело. Я боролся с Сергеем Сироткиным , который сегодня использовал картинговые приемы. Я не мог замедлиться — Пьер Гасли ехал вплотную за мной, а я ехал вплотную за Сергеем. Как только я его обогнал, то сразу же пропустил вперед Льюиса Хэмилтона ».

Кевин Магнуссен (18-й): «Долгий и сложный день для команды. Полагаю, небольшим утешением может служить тот факт, что я установил новый рекорд трассы в условиях гонки, но это не дает ничего, кроме улыбки. Немного отдохнем и будем готовиться атаковать на этапе в России».

Гюнтер Штайнер , руководитель команды: «Не тот результат, что мы хотели. Команда боролась изо всех сил. Когда стартуешь на HyperSoft, а те, кто квалифицировался за пределами первой десятки, начинают гонку на более жестких шинах, они получают преимущество, которое вы не в состоянии отыграть.

Затем мы застряли позади Williams, которые не хотели уступать нам дорогу — одни проблемы перетекали в другие, и в итоге мы финишировали там, где финишировали. В любом случае, мы сделали все, что в наших силах».