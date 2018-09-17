«Рапид» и «Спартак» в Лиге Европы рассудят судьи из Швейцарии

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена арбитров, которым предстоит обслужить матч между венским «Рапидом» и московским «Спартаком» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Работать на встречи будет бригада судей во главе с Сандро Шерером . Помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Дополнительными рефери назначены Ален Бьери и Лукас Фендрих. Четвёртый судья — Рафаэль Цедер.

Матч «Рапид» — «Спартак» состоится в четверг, 20 сентября, на стадионе «Альянц» в Вене. Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 19:55 по московскому времени.