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«Рапид» и «Спартак» в Лиге Европы рассудят судьи из Швейцарии
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«Рапид» и «Спартак» в Лиге Европы рассудят судьи из Швейцарии 

Чемпионат.com + ещё 20 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
УЕФА на своём официальном сайте огласил имена арбитров, которым предстоит обслужить матч между венским «Рапидом» и московским «Спартаком» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Работать на встречи будет бригада судей во главе с Сандро Шерером. Помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Дополнительными рефери назначены Ален Бьери и Лукас Фендрих. Четвёртый судья — Рафаэль Цедер.
Матч «Рапид» — «Спартак» состоится в четверг, 20 сентября, на стадионе «Альянц» в Вене. Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 19:55 по московскому времени.
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