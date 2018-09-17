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«Спартак» попросил болельщиков не приходить на матч с «Рапидом»
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«Спартак» попросил болельщиков не приходить на матч с «Рапидом» 

Газета.Ru + ещё 30 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Московский "Спартак" обратился к своим болельщикам с просьбой не приезжать на гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы 20 сентября против австрийского "Рапида", сообщает ТАСС.
Заявление было опубликовано на официальном сайте команды.
"Если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго 25 октября в матче против «Рейнджерс». В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», — говорится в нем.
Напомним, что в июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на «Спартак» санкции за поведение болельщиков во время гостевого матча против испанского «Атлетика». Тогда красно-белым удалось победить, но на клуб наложили запрет на продажу билетов на два гостевых матча в Еврокубке.
Ранее стало известно, что матч москвичей против «Рапида» обслужит швейцарская бригада арбитров.
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