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Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» на выезде победить «Эвертон»
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Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» на выезде победить «Эвертон» 

Чемпионат.com + ещё 13 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Ливерпульский «Эвертон» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В первом тайме украинский нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко оформил дубль, отличившись на 11-й и 31-й минутах. До перерыва «Эвертон» отыграл один мяч благодаря точному удару полузащитника Гилфи Тора Сигурдссона. Автором последнего гола стал форвард «молотобойцев» Марко Арнаутович, который забил в ворота хозяев на 61-й минуте.
«Вест Хэм», набрав 3 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице первенства Англии, «Эвертон» (6) — 11-е.
В следующем туре лондонский клуб на своём поле сыграет с «Челси», ливерпульская команда в гостях встретится с «Арсеналом». Оба матча состоятся 23 сентября.
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