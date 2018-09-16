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Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» одержать первую победу в сезоне
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Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» одержать первую победу в сезоне 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на выезде обыграл ливерпульский «Эвертон» (3:1) в пятом туре Английской премьер-лиги, сообщает Sport24.
Победу столичному клубу принес украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, который оформил дубль. Еще один гол забил Марко Арнаутович. У «Эвертона» отличился Гилфи Сигурдссон.
Эта победа принесла «Вест Хэму» первые очки в сезоне и позвонила клубу покинуть зону вылета.
В 2018 году Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии», и этот переход был назван одним из худших трансферов лета.
Англия. Премьер-лига. 5-й тур "Эвертон" (Ливерпуль) — «Вест Хэм» (Лондон) — 1:3 Голы: 0:1 — Ярмоленко, 11; 0:2 — Ярмоленко, 31; 1:2 — Сигурдссон, 45+2; 1:3 — Арнаутович, 61  "Эвертон" (Ливерпуль) — «Вест Хэм» (Лондон) — 1:3 (1:2) Голы: Сигурдссон, 45+2 — Ярмоленко, 11; 31; Арнаутович, 61.
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