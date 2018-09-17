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Ярмоленко: «Вест Хэм» сделал только первый шаг, новые вызовы впереди
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Ярмоленко: «Вест Хэм» сделал только первый шаг, новые вызовы впереди 

Чемпионат.com + ещё 17 7 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после победы над ливерпульским «Эвертоном» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Украинец в этой встрече отметился дублем.
«Мы с нетерпением ждали этого дня! Это была отличная командная работа. Мы сделали только первый шаг, новые вызовы впереди», — написал Ярмоленко на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть запись также можно на странице Ярмоленко в «Инстаграме».
«Вест Хэм», набрав 3 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице первенства Англии, «Эвертон» (6) — 10-е.
В следующем туре лондонский клуб на своём поле сыграет с «Челси», а ливерпульская команда в гостях встретится с «Арсеналом». Оба матча состоятся 23 сентября.
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