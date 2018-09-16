Сопернику «Зенита» по ЛЕ «Бордо» не хватило 3 гола для победы над «Нимом»

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» принимал на своём поле «Ним». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:3. В ходе игры хозяева дважды выходили вперёд в счёте, в том числе после 1:2 по итогам первого тайма, но в итоге «Ниму» удалось завершить матч вничью. В составе «Бордо» дубль оформил Джимми Бриан , а ещё один гол на свой счёт записал Самуэль Калу Оджим. За гостей голами отметились Батист Гийом, Антонен Бобишон и Умут Бозок. «Ним» (7 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Бордо» (4) — на 19-й строчке. Напомним, что «Бордо» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Помимо французского и российского клубов в группе С также выступят пражская «Славия» и «Копенгаген».