Ещё
Сопернику «Зенита» по ЛЕ «Бордо» не хватило 3 гола для победы над «Нимом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сопернику «Зенита» по ЛЕ «Бордо» не хватило 3 гола для победы над «Нимом» 

Чемпионат.com + ещё 1 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» принимал на своём поле «Ним». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:3.
В ходе игры хозяева дважды выходили вперёд в счёте, в том числе после 1:2 по итогам первого тайма, но в итоге «Ниму» удалось завершить матч вничью. В составе «Бордо» дубль оформил Джимми Бриан, а ещё один гол на свой счёт записал Самуэль Калу Оджим. За гостей голами отметились Батист Гийом, Антонен Бобишон и Умут Бозок.
«Ним» (7 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Бордо» (4) — на 19-й строчке.
Напомним, что «Бордо» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Помимо французского и российского клубов в группе С также выступят пражская «Славия» и «Копенгаген».
Чемпионат.com: последние новости
«Севилья» потерпела второе поражение в Примере, проиграв дома «Хетафе» Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» «Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение