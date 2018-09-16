Салливан временно покинул пост главного тренера «Питтсбурга» из-за смерти отца

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан временно покинул свой пост в связи со смертью отца.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что предсезонную подготовку коллектив из Пенсильвании будет проходить под руководством одного из ассистентов Салливана, Жака Мартина.

Салливан возглавил «Пингвинз» в декабре 2015 года и завоевал с клубом два Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах.