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Салливан временно покинул пост главного тренера «Питтсбурга» из-за смерти отца
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Салливан временно покинул пост главного тренера «Питтсбурга» из-за смерти отца 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан временно покинул свой пост в связи со смертью отца.
Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что предсезонную подготовку коллектив из Пенсильвании будет проходить под руководством одного из ассистентов Салливана, Жака Мартина.
Салливан возглавил «Пингвинз» в декабре 2015 года и завоевал с клубом два Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах.
Ранее легендарный форвард Уэйн Гретцки назвал россиянина Никиту Кучерова, выступающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг», одним из лучших отечественных игроков НХЛ.
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