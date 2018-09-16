Леклер: Результат свидетельствует о потенциале машины

Шарль Леклер (9-й): «Какая гонка — почти идеальная! Я ехал в отличном темпе, баланс машины был хорошим от старта до финиша. Мы отлично отыгрались в этот уик-энд после нехватки скорости в пятницу.

Благодаря стратегии мы смогли бороться впереди средней группы и вновь финишировать в очках. Здорово показать такой результат после нескольких сложных уик-эндов — это свидетельствует о потенциале машины. Сейчас я с нетерпением жду следующую гонку».

Маркус Эриксон (11-й): «Хорошая гонка. У машины был высокий темп, я не допускал ошибок и немного разочарован, что финишировал одиннадцатым, в шаге от очков. Мы сильно выступили, но не смогли побороться за первую десятку, вернувшись на трассу после пит-стопов позади лидеров. Тем не менее, мы хорошо поработали и продолжим борьбу в Сочи».

Фредерик Вассёр , руководитель команды: «Мы удовлетворены сегодняшним результатом. После сложного начала уик-энда мы смогли отыграться и квалифицировались на достойных позициях.

Мы разработали эффективную стратегию, оба гонщика хорошо и стабильно провели эту сложную гонку. Шарль финишировал девятым, добавив в нашу копилку еще два очка, а Маркус был близок к первой десятке. Нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе. С нетерпением жду следующий Гран При в России».