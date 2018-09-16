Ещё
Леклер: Результат свидетельствует о потенциале машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леклер: Результат свидетельствует о потенциале машины 

F1News.ru 4 часа назад
Фото: F1News.ru
Шарль Леклер финишировал девятым в Сингапуре, шестой раз в сезоне заработав очки. Его напарник Маркус Эриксон закончил гонку 11-м…
Шарль Леклер (9-й): «Какая гонка — почти идеальная! Я ехал в отличном темпе, баланс машины был хорошим от старта до финиша. Мы отлично отыгрались в этот уик-энд после нехватки скорости в пятницу.
Благодаря стратегии мы смогли бороться впереди средней группы и вновь финишировать в очках. Здорово показать такой результат после нескольких сложных уик-эндов — это свидетельствует о потенциале машины. Сейчас я с нетерпением жду следующую гонку».
Маркус Эриксон (11-й): «Хорошая гонка. У машины был высокий темп, я не допускал ошибок и немного разочарован, что финишировал одиннадцатым, в шаге от очков. Мы сильно выступили, но не смогли побороться за первую десятку, вернувшись на трассу после пит-стопов позади лидеров. Тем не менее, мы хорошо поработали и продолжим борьбу в Сочи».
Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы удовлетворены сегодняшним результатом. После сложного начала уик-энда мы смогли отыграться и квалифицировались на достойных позициях.
Мы разработали эффективную стратегию, оба гонщика хорошо и стабильно провели эту сложную гонку. Шарль финишировал девятым, добавив в нашу копилку еще два очка, а Маркус был близок к первой десятке. Нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе. С нетерпением жду следующий Гран При в России».
F1News.ru: последние новости
Льюис Хэмилтон: Я настраиваюсь на победу в каждой гонке Даниэль Риккардо: Нужно идеальное сочетание факторов Жиль де Ферран: Мы выбрали оптимальную стратегию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение